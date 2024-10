La polfer è in attesa delle relazioni tecniche in merito al guasto alla linea a Roma Termini e Tiburtina che ha portato l'altro giorno alla cancellazione di oltre cento treni in tutta Italia e ritardi di ore. Secondo quanto si apprende, la polizia ferroviaria ha chiesto informazioni a Ferrovie, Rfi e agli altri enti competenti per poter valutare se ci sono gli estremi per avviare indagini e stabilire le responsabilità.



