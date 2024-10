Viterbo, spacciava con il monopattino, arrestato dai Cc

i carabinieri di Viterbo hanno arrestato un 20enne di origini tunisine accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato intercettato da una pattuglia mentre viaggiava a bordo del suo monopattino, con cui probabilmente si muoveva per raggiungere i suoi clienti.

A tradirlo, il tentativo di liberarsi della droga subito dopo aver visto i miliari.

A quel punto il 20enne ha tentato di scappare a piedi dopo aver abbandonato il mezzo, ma i militari sono riusciti a raggiungerlo e a fermarlo.

Addosso aveva un bicchierino di carta contenente oltre 5 grammi di cocaina, suddivisa in 9 involucri pronti per essere venduti.

Successivamente, durante la perquisizione della sua abitazione nel centro storico viterbese, sono stati trovati ulteriori 19,7 grammi di hashish, suddivisi in due buste di plastica, e del denaro in contanti probabilmente frutto del suo illecito commercio.



