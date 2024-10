Takeda, nuovo polo del farmaco a Rieti da 350 milioni

Takeda Italia ha inaugurato il nuovo polo farmaceutico biotech a Rieti frutto di un piano di investimenti quinquennale pari a 350 milioni di euro annunciato nel 2021 che ha raddoppiato la capacità produttiva.

"Abbiamo lavorato intensamente per rendere l'Italia un terreno ancora più fertile per gli investimenti stranieri. Attraverso la creazione di un'Unità ministeriale dedicata, forniamo a ogni impresa estera un'assistenza personalizzata", ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, all'inaugurazione.



