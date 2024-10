Rocca, 'maggioranza in Regione Lazio compatta e coesa'

"Lasciatemi salutare, insieme ai coordinatori regionali di FdI e Noi Moderati, gli assessori qui presenti come Luisa Regimenti di Forza Italia e quella della Lega: siamo tutti qua, il nostro è un lavoro corale. Anche Claudio Fazzone mi ha chiamato e si è scusato per l'assenza.

Siamo compatti e coesi e oggi, fatemelo dire, orgogliosi per questo lavoro incredibile". Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in conferenza stampa facendo riferimento alle tensioni all'interno della maggioranza in Regione Lazio.





