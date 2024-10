E' stata riaperta la rampa della Tangenziale Est che dal viadotto superiore, in direzione San Giovanni, porta a via Prenestina. Lo rende noto la polizia locale. La strada era stata chiusa per lavori di manutenzione urbana dalle ore 23.00 dell'11 settembre e doveva essere riaperta alle 23 del 4 ottobre, ma oggi - sottolinea la polizia locale in una nota - con un giorno di anticipo è stato possibile ripristinare la regolare viabilità.



