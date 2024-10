Perseguita una ragazza e aggredisce i poliziotti, arrestato

I poliziotti della squadra Volante e della squadra Mobile della questura di Latina hanno arrestato un uomo di origine indiana di 34 anni per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e atti persecutori nei confronti di una giovane connazionale. Nel primo pomeriggio di ieri la donna ha chiamato il 112, preoccupata poichè aveva subito alcuni atteggiamenti persecutori da parte dell'uomo e temeva che lui potesse aspettarla all'uscita di scuola.

Raggiunta dagli agenti, la ragazza si è mostrata visibilmente agitata, tanto da necessitare anche dell'assistenza di cure mediche. In quel frangente la ragazza ha ricevuto numerose chiamate da parte dell'uomo, il quale le chiedeva di vedersi.

Mentre la ragazza forniva informazioni ai poliziotti, questi ultimi hanno notato una macchina appostarsi nelle vicinanze e, insospettiti, hanno controllato il conducente, il quale era proprio l'uomo descritto dalla giovane, che non appena avvicinato dai poliziotti ha tentato di fuggire prima a bordo della sua auto e poi a piedi. Raggiunto dagli agenti, questi ultimi hanno ricevuto calci e pugni nel tentativo di bloccarne la fuga a piedi, e uno di loro è rimasto anche ferito nella colluttazione. L'uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito per direttissima che si terrà oggi.



