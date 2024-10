L'azienda Str92, "stiamo ricostruendo quanto accaduto"

"Stiamo ricostruendo con precisione accaduto ieri: prima di parlare vogliamo avere un quadro ben chiaro di quanto è successo". Lo ha detto all'ANSA Giuseppe Proia, amministratore della Str92 di Fontana Liri (Frosinone) società specializzata in topografia, geodesia e monitoraggi sulle reti ferroviarie alla quale mercoledì sera Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso il contratto dopo il caos di ieri che ha portato al blocco di un centinaio di convogli.

"Non abbiamo nominato ancora alcun avvocato e non abbiamo preso alcuna decisione in merito alla sospensione del contratto con Rfi. Prima di ogni cosa vogliamo avere le idee chiare", conclude Proia.



