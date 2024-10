I membri del Sinodo parteciperanno domenica 6 ottobre alla recita del rosario per la Pace con Papa Francesco, che si terrà a Santa Maria Maggiore alle 17. Lo ha detto nella conferenza stampa in Vaticano mons.

Riccardo Battocchio, segretario speciale del Sinodo. "Questa mattina abbiamo già raccolto le adesioni anche per motivi organizzativi", ha aggiunto.



