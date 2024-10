Da Roma il tour della cantautrice argentina Teresa Parodi

Partirà da Roma l'11 ottobre il tour italiano di Teresa Parodi, figura di spicco della cultura argentina, attivista, politica, poetessa e cantautrice tra le più rappresentative della musica popolare nel mondo, oltre che del suo Paese e di tutta l'America Latina. A Officina Pasolini, il Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio, sarà protagonista di un ConversaConcerto, introdotto dalla direttrice artistica Tosca, che ha voluto e reso possibile il suo arrivo in Italia dopo aver condiviso con lei nel 2023 il palco a Buenos Aires, Córdoba e Bahia Blanca, nel suo primo tour in Argentina. Dopo Roma, Teresa Parodi sarà a Cagliari il 12 per ricevere il premio World Music International intitolato ad Andrea Parodi, il leader dei Tanzenda morto nel 2006; terrà concerti a Sassari il 14 e a Palmanova il 16, mentre il 18 al Teatro Ariston di Sanremo riceverà il Premio Tenco alla carriera e si esibirà in alcuni brani con Tosca. Oltre al lungo percorso artistico, Teresa Parodi è stata la prima donna ministro della Cultura della Repubblica Argentina tra il 2014 e il 2015 sotto la presidenza di Cristina Kirchner.

Ha esordito al fianco di Astor Piazzolla e ha composto più di cinquecento canzoni che ricreano l'identità del suo popolo, brani cantati dalle voci più importanti d'America - in primis Mercedes Sosa - e inclusi nei suoi trentatré album. Nel suo ultimo disco "Retrato de familia" approccia generi folk provenienti dalle diverse regioni dell'Argentina. Nel tour italiano Teresa Parodi sarà accompagnata dai nipoti Emilia Parodi Campo al pianoforte e da Ezequiles Parodi Campo alla chitarra.



