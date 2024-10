Autori Usa contemporanei, serata al Parco della Musica a Roma

È dedicata ai brani di compositori di diverse generazioni, tutti accomunati dall'essere borsisti dell'American Academy di Roma, la serata 'The river's sweet song' in programma il 4 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. È il primo di due concerti che l'American Academy in Rome vuole offrire al pubblico della capitale da qui alla primavera. Il secondo concerto è fissato al 23 marzo 2025 con musiche di altri sei compositori.

La proposta di rappresentare la musica dei compositori americani, e italiani, borsisti della prestigiosa Istituzione, è stata accolta dalla Fondazione Musica per Roma e dal PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble che ospitano i due eventi della stagione Contemporanea. I quattro compositori scelti per la serata sono: Daria Scia, italiana; Jen Shyu, nata a Peoria, Illinois; Jonah Nuoja Luo Haven, e Anthony Davis, tra i più importanti compositori afroamericani.

Il PMCE, Parco della Musica Contemporanea Ensemble, la formazione dedicata esclusivamente all'esecuzione del repertorio musicale composto dal secondo dopoguerra a oggi, è protagonista di molti concerti di Contemporanea. Diretto da Tonino Battista, il PMCE è un'orchestra formata da musicisti specializzati nelle nuove tecniche esecutive, in grado di interpretare e trasmettere la ricchezza della musica di oggi. L'ensemble, nato e cresciuto nel corso delle stagioni di musica contemporanea presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma per iniziativa della Fondazione Musica per Roma, si è sviluppato sotto forma di un gruppo modulare di musicisti chiamati di volta in volta a eseguire progetti diversi. Si avvale di solisti, tra i migliori della scena internazionale, che hanno lavorato con i compositori della scena internazionale e ha all'attivo una varietà di programmi realizzati, molti dei quali con opere in prima assoluta, rappresentativi di compositori del passato passato, da Karlheinz Stockhausen a Luciano Berio, Gyorgy Ligeti, Bruno Maderna, Luigi Nono, Igor Stravinsky, Frank Zappa, e di autori viventi come Arvo Pärt, Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley, Salvatore Sciarrino, Giorgio Battistelli, Franco Donatoni, Michele Dall'Ongaro, Lucia Ronchetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA