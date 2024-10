Una ragazza di 23 anni è stata investita da un autobus stamattina a Roma. E' accaduto poco prima delle 8 in via Ostiense. La 23enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo dov'è ricoverata in gravissime condizioni. Sul posto la polizia locale del Gruppo VIII Tintoretto. Da chiarire la dinamica. Verranno vagliate le immagini delle telecamere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA