Pullman a fuoco, chiusa galleria a Roma e traffico in tilt

A fuoco stamani un pullman da 15 posti all'interno della Galleria Giovanni XXIII a Roma. Lo si apprende dai vigili del fuoco. Il pompieri hanno trovato alcune difficoltà a raggiungere l'automezzo incendiato a causa del denso fumo nella galleria, che è stata chiusa entrambi i sensi di marcia dalla polizia locale. Per la chiusura della galleria traffico in tilt nella zona.

Oltre dieci pattuglie sono state impegnate nella messa in sicurezza dell'area e nelle gestione della viabilità.

Non ci sarebbero feriti.



