"Noi come Comunità Palestinese di Roma e Lazio non scenderemo in piazza il 5. Dopo il digniego della Questura abbiamo deciso che faremo la manifestazione il 12 ottobre, a Piramide, per chiedere: il cessate del fuoco, lo stop al genocidio e ai bombardamenti israeliani al Libano, la Palestina libera". Così, all'ANSA, Yousef Salman, presidente della Comunità Palestinese di Roma e del Lazio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA