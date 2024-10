Latina, si presenta il nuovo comandante dei vigili del fuoco

Passaggio di consegne al comando provinciale dei vigili del fuoco di Latina, dove il comandante uscente Luigi Capobianco ha dato il benvenuto al suo successore, Piergiacomo Cancelliere. "Con lui siamo entrati insieme nel corpo e abbiamo condiviso amicizia ed esperienze - le parole di Capobianco -. Lascio un'esperienza di lavoro abbastanza intensa, che mi ha arricchito non solo a livello lavorativo, ma anche personale. Con emozione mi appresto a salutare la mia terra d'origine, con la speranza di poter far bene nel nucleo investigativo antincendio. Ma un pezzo del mio cuore lo lascerò qui, come in tutte le mie precedenti esperienze". "Per me sarà difficile fare bene come il mio predecessore in questi ultimi due anni. Oggi provo un'emozione doppia: lascio il comando di Rimini dopo tre anni e torno alle mie latitudini - ha esordito invece il nuovo comandante, nato a Cassino -. Di conseguenza, sono legato dagli anni della mia gioventù a Gaeta e Formia, oltre che a Terracina in tempi più recenti. Fare bene, dunque, diventa un onere doppio. Ma ho già conosciuto tutto il personale e sono certo che ciascuno di loro farà il massimo con impegno, competenza e passione, sia per il comando che per tutto il territorio che serviamo: quello della provincia di Latina.

Succedendo al comandante Capobianco - ha proseguito Cancelliere - raccoglierò da lui le esigenze espresse per migliorare questo comando, sia dal punto di vista infrastrutturale che del possibile accrescimento del personale. Senza dimenticare la formazione, utile a migliorare le tecniche di intervento e le forme di prevenzione. Quello di Latina, infatti, è un territorio oblungo, e per questo motivo risulta necessario avere delle sedi idonee a rispondere in maniera più pronta alle chiamate dei cittadini. Ma dobbiamo lavorare anche sulla cultura della sicurezza, in modo tale da ridurre il numero di incidenti".





