Un bambino di cinque anni di origini romene è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma dopo esser caduto nel pomeriggio di ieri da un gonfiabile in un parco giochi di viale Nervi, a Latina. Come riporta l'edizione odierna del quotidiano Latina Oggi, il piccolo avrebbe perso l'equilibrio, scivolando a terra da un'altezza di circa tre metri e battendo la testa.



