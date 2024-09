In estate salvate 125 persone dalla Guardia costiera nel Lazio

Soccorse 41 imbarcazioni e 125 persone complessivamente tratte in salvo negli 80 interventi coordinati in assistenza a diportisti, bagnanti e subacquei.

Sono i numeri principali, sulla costa laziale, in mare ed a terra, dell'operazione estiva "Mare e Laghi Sicuri 2024", la tradizionale campagna di prevenzione e sicurezza condotta dalle Capitanerie di Porto - Guardia costiera. Salvaguardia della vita umana in mare, vigilanza sul regolare svolgimento delle attività ricreative/commerciali e tutela dell'ecosistema marino sono state le attività che hanno caratterizzato la fase operativa coordinata nel Lazio dalla Direzione Marittima di Civitavecchia.

Sono state impegnate pattuglie terrestri e mezzi navali dei Compartimenti Marittimi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e dei 15 Uffici marittimi, che hanno presidiato gli oltre 361 Km di costa compresi nei 22 comuni costieri nelle Province di Viterbo, Roma e Latina e gli 11.500 metri quadrati di mare ricadenti nella giurisdizione laziale, che si estende da Montalto di Castro a Minturno, isole Pontine incluse.

Nei mesi estivi l'impegno prioritario della Guardia costiera è stato rivolto a tutelare la vita umana in mare. Effettuati oltre 11.500 controlli, comminate 553 sanzioni amministrative, soprattutto per violazioni alle ordinanze di sicurezza balneare, al codice della navigazione ed in materia di diporto, e redatte 22 informative di reato. Ed ancora, 3.300 verifiche condotte lungo il litorale hanno permesso di restituire alla libera fruizione circa 2.000 metri quadri di aree demaniali marittime e specchi acquei, caratterizzati dal fenomeno dell'illegale pre-posizionamento di attrezzature balneari da parte di soggetti privi di autorizzazione. "Nella stagione estiva 2024 si è registrato un lieve incremento, rispetto allo scorso anno, nel numero di unità e di persone soccorse con la gran parte degli interventi a favore del naviglio da diporto; abbiamo riscontrato, inoltre, una sempre maggiore consapevolezza dei diportisti e dei bagnanti nei comportamenti legati agli usi del mare, alla fruizione delle spiagge ed alla tutela dell'ambiente", sottolinea il Capitano di Vascello Michele Castaldo, Direttore Marittimo del Lazio.



