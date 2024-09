Gualtieri, 'con opere in periferia mai più quartieri di serie B'

"A Roma non ci possono essere quartieri di serie A e serie B, e nelle periferie bisogna recuperare il tempo perduto, colmare un ritardo inaccettabile.

Per questo oggi parte un programma senza precedenti di interventi per tanti quartieri che sono privi di opere primarie, che non hanno illuminazione e fogne o non sono collegati adeguatamente perché è bloccato tutto da anni". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando il piano da 100 milioni per le opere pubbliche in periferia.

"Ci sono soldi fermi e procedure bloccate - ha aggiunto - ma noi abbiamo lavorato molto per questo piano da 100 milioni che ci consentirà di intervenire in tantissimi quartieri: piani di zona, programmi di recupero urbano, zone O e toponimi, e tantissimi interventi sono stati studiati con i cittadini: il 60% sono mobilità e parcheggi, il 25 per cento aree verdi e il 15% illuminazione pubblica. Dobbiamo coprire i bisogni di opere urbane di tantissimi romani, e questo piano segna per noi un impegno che è già partito".



