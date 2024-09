Esplode pneumatico, camion salta carreggiata in A1 Roma-Napoli

Disagi e sette chilometri di coda lungo l'Autostrada del Sole tra i caselli di San Vittore e Caianello, al confine tra le province di Frosinone e di Caserta. Qui, all'altezza del Km 695, un autoarticolato della società di trasporti Lta Srl ha saltato dalla carreggiata Nord finendo con la parte anteriore sulla terza delle corsie che conducono a Sud. Il rimorchio invece è rimasto di traverso sulla sua direzione di marcia ed ha occupato due delle corsie per Roma. Il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni. A determinare l'incidente è stato lo scoppio di uno pneumatico.

Illeso il conducente. È stato medicato dal personale del 118 intervenuto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale ed il personale di Società Autostrade. Il camionista ha rifiutato il trasferimento all'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Che sono state limitate grazie al fatto che al momento dell'incidente il mezzo viaggiasse vuoto e quindi non c'è stata dispersione del carico sull'asfalto.

Al momento la situazione è in via di soluzione: sono libere le 3 corsie per Napoli e 2 corsie per Roma. Resta bloccata la sola corsia di sorpasso in quanto l'impatto ha distrutto lo spartitraffico in cemento armato, che andrà sostituito nella notte.



