Un autobus in fiamme in via delle Tre Fontane all'Eur. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale del IX Gruppo Eur. L'incendio, che ha interessato un mezzo di Roma Tpl, è stato spento.

Non si segnalano feriti. Un colonna di fumo nero si è sollevata sulla zona.



