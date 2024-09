Bimbo di un anno e mezzo si ustiona con il brodo, è grave

Un bambino di un anno e mezzo è stato trasferito in elicottero in un centro per Grandi Ustionati nella Capitale a causa delle ferite riportate questa mattina poco dopo le 11 quando si è rovesciato addosso una pentola con del brodo bollente.

È accaduto in una delle località alla periferia di Ferentino, all'interno di un'abitazione nella quale abita la famiglia del bimbo arrivata recentemente dalla Nigeria.

Nell'alloggio sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno medicato il bambino e, rilevata la severità delle ustioni, hanno disposto l'intervento di un elicottero per il trasferimento del bambino a Roma con 'codice rosso'.

Sul posto stanno operando i carabinieri, per ricostruire nei dettagli cosa sia accaduto e se il bambino, al momento dell'incidente, fosse sotto la vigilanza di un adulto.



