Viterbo, blitz della polizia locale contro la malamovida

70 persone e veicoli controllati, 2 persone fermate alla guida in stato di ebrezza, 2 patenti ritirate, e 3 persone sanzionate per violazione dell'ordinanza anti-alcol.

Questo è il bilancio dell'operazione effettuata venerdì notte dalla polizia locale per le strade di Viterbo, mirata al controllo della sicurezza stradale, e al monitoraggio delle zone più sensibili del centro storico del capoluogo.

In particolare, le pattuglie si sono concentrate in piazzale Gramsci, piazza Verdi, piazza della Repubblica, piazza Fontana Grande, piazza San Carluccio, e viale Trento, dove gli agenti sono intervenuti per far rispettare le ordinanze comunali antibivacco, antialcol, al contempo per contrastare l'odioso fenomeno della sosta selvaggia sulle piazze più belle del capoluogo.

Tra i sanzionati anche un automobilista fermato mentre procedeva contromano.

"Un lavoro molto prezioso quello portato avanti dagli agenti di polizia locale durante l'orario notturno - spiega la sindaca Frontini -, un servizio necessario per la città, per il quale ringrazio gli agenti, e in particolar modo il comandante della polizia locale Mauro Vinciotti che consente un monitoraggio più ampio del nostro territorio e al tempo stesso una maggiore sicurezza per i nostri concittadini".



