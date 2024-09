Tante presenze su litorale romano per tintarelle 'extra'

Nonostante un vento teso, la temperatura gradevole, oltre i venti gradi, sta invogliando molti romani a raggiungere il litorale per un supplemento autunnale di tintarelle sulle spiagge. Tra Ostia, Fiumicino e Fregene gli arenili, già segnati dalle prime mareggiate di settembre, vedono la presenza di visitatori che passeggiano sul bagnasciuga ma anche di chi si concede un bagno di sole in costume, sui lettini o teli da mare. Gettonati anche i lungomare con famiglie a passeggio o di sportivi in bicicletta o per il running. Anche i moli dei porti di Fiumicino ed Ostia sono all'insegna delle passeggiate, in attesa dell'aperitivo o del pranzo in ristorante e bistrot, molti con tavolini all'aperto.

Tante presenze anche in piazza Grassi a Fiumicino per l'evento dedicato alla "Giornata mondiale del Cuore", salutato dall'intervento del sindaco Mario Baccini e dalla Banda musicale della Pro Loco, con screening cardiologici gratuiti, donazioni del sangue e dimostrazioni pratiche di primo soccorso e rianimazione. Cartolina stonata, la nuova ondata di detriti e rifiuti, tra plastiche, canne, legna, bottiglie, ecc., proveniente dal Tevere che ha, ancora una volta, riempito, per effetto del maltempo dei giorni scorsi e del gioco delle correnti, vari punti della Darsena portuale dove ormeggiano decine di barche da diporto. Efficace impegno ambientale, infine, nel weekend, a Fregene, ancora una volta, da parte del gruppo cittadini egli "Svolontari" che hanno ripulito aree della lecceta, in via Paraggi, scovando lattine, bottiglie di vetro e di plastica; ma anche materassi, ruote della macchina, un frigorifero, una Tv, una tavola da surf, bici oggetti elettronici.



