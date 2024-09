Sfreccia con auto e rischia investire passanti a Roma, arrestato

Sfreccia con l'auto per le vie del centro storico rischiando di travolgere i passanti poi, inseguito dalla polizia locale, tenta di speronare la pattuglia e minaccia gli agenti. Per questo un cittadino marocchino 25enne è stato arrestato a Roma.

È accaduto ieri notte quando una pattuglia del I Gruppo Centro ha fermato, dopo un maxi inseguimento, l'auto che a tutta velocità aveva rischiato di travolgere alcuni passanti nei pressi di piazza Venezia.

Gli agenti, in servizio di controllo nella zona, avvistata la macchina si sono messi subito all'inseguimento del veicolo, che ha proseguito la corsa per le vie del centro, passando con i semafori rossi. Il conducente è stato fermato nei pressi di via Arenula. Quando è stato bloccato ha minacciato e insultato i vigili. È inoltre risultato positivo ai test di alcol e droga, e trovato in possesso di due coltelli, di uno spray al peperoncino e di un quantitativo di hashish per uso personale. Scattato anche il sequestro dell'auto e della patente, su cui sono in corso ulteriori verifiche per accertarne la presunta falsificazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA