Ferito alla testa durante lite fra clochard a Roma, è grave

Un clochard è stato soccorso nella tarda serata di ieri in strada a Roma con una profonda ferita alla testa. È accaduto intorno alle 23.30 a Ponte duca d'Aosta, in zona stadio Olimpico. A dare l'allarme una ragazza che ha visto l'uomo riverso a terra e sanguinante. Sul posto i poliziotti delle volanti, del commissariato Ponte Milvio e della squadra Mobile.

L'uomo, un cittadino marocchino di 36 anni, è stato portato in ospedale in codice rosso con una profonda ferita al lato destro della fronte. Fermati per tentato omicidio due connazionali di 56 e 52 anni anche loro senza fissa dimora. A quanto accertato, l'uomo è stato aggredito durante una lite fra i tre clochard.



