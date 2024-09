Dl Omnibus, ok emendamento relatore per salvare il Santa Lucia

Le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato un emendamento del relatore al decreto Omnibus, il senatore di Fratelli d'Italia Giorgio Salvitti, per il salvataggio della Fondazione Santa Lucia. "La proposta che oggi ha avuto il via libera - spiega Salvitti - prevede il diritto di prelazione, nell'acquisto dell'ospedale specializzato in riabilitazione neuromotoria, alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, che agisce attraverso la costituzione di un soggetto no profit partecipato dalla Regione Lazio. Attraverso un puntuale strumento normativo, garantiamo la continuità delle prestazioni specialistiche, tuteliamo i lavoratori e i cittadini. Non potevamo permettere che un presidio di eccellenza della sanità laziale chiudesse i battenti a causa di un enorme dissesto economico. Dopo il tavolo al Mimit, la scorsa estate e il finanziamento straordinario di 11 milioni di euro da parte del Governo Meloni, che ha permesso alla clinica di continuare a operare stabilmente, l'ennesimo atto concreto per tutelare un presidio sanitario di qualità". Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, esprime "la più viva soddisfazione per l'approvazione, nelle Commissioni V e VI del Senato, dell'emendamento al dl Omnibus che consentirà di salvaguardare un'eccellenza come il Santa Lucia. Un percorso che seguiamo, con attenzione, da mesi. Oggi assistiamo al primo, importante, tassello che sono certo troverà il parere favorevole dell'Aula.

Ringrazio il relatore, il senatore di Fratelli d'Italia Giorgio Salvitti, e il governo Meloni, in particolare i Ministri Urso e Schillaci, per la grande attenzione riservata a un presidio fondamentale per la riabilitazione neuromotoria del Lazio e di tutto il Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA