Calcio: Juric 'alla Roma mai mancata la voglia di vincere'

"Non è mai mancata voglia di vincere, la vedo ogni giorno. Alleno questi ragazzi da dieci giorni e non ho nulla da dire.

Sono fiducioso per il proseguimento della stagione". Lo ha detto Ivan Juric, tecnico della Roma, a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Venezia. "Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo e anche chi è entrato, vedi Paredes, ha dato tanto - ha aggiunto -. E non dimentichiamoci che giovedì la partita con il Bilbao è stata di un'intensità pazzesca, ci sta che qualcuno fosse sotto ritmo". Parlando del gol di Pisilli ha detto: "Abbiamo 4-5 giovani da lavorare bene. Ragazzi con talento e che possono imparare. Hanno un'energia pazzesca. Li vedo bene e non solo Pisilli, anche Soulé, Baldanzi e Koné, è gente pura".





