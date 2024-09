Vittorio Sgarbi si dimette da assessore a Viterbo

Vittorio Sgarbi non è più l'assessore alla bellezza del Comune di Viterbo. A darne l'annuncio con una nota stampa la sindaca Chiara Frontini. Con lui, in quello che Frontini definisce "un riassetto organizzativo" si è dimesso anche l'assessore allo Sviluppo economico Silvio Franco. "Due personalità che hanno fornito un contributo molto importante - scrive Frontini nella nota- sia nel definire una visione ambiziosa e moderna del futuro di Viterbo, sia realizzando progetti di valore come la stesura della strategia territoriale del Fesr e l'impegno sulle questioni ambientali e il primo bilancio carbonico del Comune di Viterbo, riorganizzazione di San Pellegrino in Fiore, il Festival della Tuscia. A loro rivolgo il mio ringraziamento personale e quello dell'intera amministrazione comunale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA