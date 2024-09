Ha spintonato e rapinato del cellulare un controllore dell'Atac facendo anche cadere un'anziana che era accanto a lui. E' accaduto ieri pomeriggio in via Tiburtina Antica a Roma. A dare l'allarme il conducente di un bus. Sul posto la polizia che ha arrestato l'uomo, un 42enne.

L'anziana è stata portata in ospedale.



