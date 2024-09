Giubileo: più caro entrare in centro Roma per bus turistici

È stata pubblicata l'Ordinanza commissariale che modifica il sistema tariffario dei permessi da rilasciare ai Bus turistici per la circolazione sul territorio di Roma Capitale, in occasione del Giubileo 2025. Lo rende noto il Campidoglio.

L'Ordinanza, è spiegato, determina una rimodulazione temporanea del sistema tariffario dei permessi Bus turistici per la circolazione sul territorio di Roma Capitale per l'annualità 2025, al fine di razionalizzare i flussi in spostamento sul territorio in occasione del Giubileo, con l'adozione di misure indispensabili allo scopo di ridurre l'utilizzo delle aree centrali (ZTL B) in luogo di quelle dislocate nelle aree periferiche (ZTL A), con cambio modale e raggiungimento mediante i servizi TPL delle aree centrali, che saranno caratterizzate da una più che rilevante presenza turistica.

L'Ordinanza determina una rimodulazione del costo unitario dei permessi giornalieri e a carnet per i Bus Turistici dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026, con una riduzione del costo dei permessi per il raggiungimento delle postazioni di sosta nella ZTL Bus A pari al 27% e un aumento del circa 200% degli importi dei permessi per l'accesso e la circolazione nella ZTL Bus B, sia per quanto riguarda i permessi giornalieri che quelli a carnet.

Contestualmente, al fine di favorire ulteriormente il sistema di intermodalità con i servizi TPL per il raggiungimento delle aree centrali del territorio, viene introdotto uno specifico biglietto BIRG - TPL, rilasciato in favore di coloro che usufruiranno dei servizi di trasporto a mezzo Bus Turistici che utilizzano le aree di sosta periferiche, al costo ridotto di 1 €, in luogo della tariffa ordinaria pari a 8 €.

"Anche in vista del Giubileo - ha affermato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - è necessario adottare iniziative per mitigare l'impatto dei bus turistici sul traffico della città, per rendere più sostenibili gli spostamenti di pellegrini, turisti e cittadini romani. Il contenuto dell'ordinanza si muove proprio su queste due direttrici: quella della mobilità sostenibile, favorendo economicamente l'interscambio del mezzo privato con quello pubblico e quella del decongestionamento del traffico nel centro della città".

"L'ordinanza - ha commentato l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè - risponde all'esigenza di decongestionare il centro storico e far sì che sempre più persone arrivino in centro con mezzi sostenibili o con il trasporto pubblico locale.

L'aumento delle tariffe per arrivare in centro è volto a disincentivare l'utilizzo di mezzi pesanti ed è soltanto uno di una serie di provvedimenti tendenti a raggiungere lo stesso obiettivo".



