Con Davide Enia al via la stagione del Nuovo Teatro Ateneo

Prende il via la stagione teatrale sperimentale 2024 del Nuovo Teatro Ateneo, lo spazio teatrale di Sapienza Università di Roma, destinato alla diffusione della cultura spettacolare.

Dopo la serata inaugurale del 26 settembre con Eraclidi di Euripide, il primo spettacolo, martedì 1 ottobre, sarà Roberto Baggio di e con Davide Enia, un monologo commissionato dalla Stiftung Fussball & Kultur Euro 2024 della Uefa e dal Ministero della Cultura della Germania, scritto intervistando medici e infermieri di Emergency e che racconta di chi vive e lavora nelle zone di guerra, partendo dall'omonimia tra un medico anestesista e il calciatore. E in cui i gol di Roberto Baggio diventano metafore, spiragli di luce per ragionare e discutere sulle cose del mondo: la presenza del male, l'insensatezza della guerra, la fragilità del talento, la bellezza del gesto puro e assoluto.

La stagione proseguirà poi sempre a ottobre con La Tempesta continua di Claudio Puglisi, con Matrimonio con Dio di e con Vito Di Bernardi che prende le mosse dai diari del grande danzatore russo Vaclav Nižinskj e poi dal 21 ottobre partirà Dancing Days - DNAppunti Coreografici 2024 del Romaeuropa Festival, con la presentazione degli spettacoli finalisti, selezioni fra oltre 70 candidature del bando DNAppunti coreografici 2024, il progetto di sostegno per giovani coreografi italiani under35. A seguire i progetti di Terza Missione "Promuovere il benessere delle donne detenute. Lo spazio della pena, la pena dello spazio".

A novembre ancora all'interno del programma del Romaeuropa Festival 2024, spazio alla danza con Sahara, spettacolo della Compagnia Mòra di Cesena diretta dalla coreografa e drammaturga Claudia Castellucci, vincitrice del Leone d'argento alla Biennale Danza di Venezia del 2020. Poi Risveglio di primavera di PoEM con la regia di Gabriele Vacis, con la compagnia PoEM ed allestimento e scenofonia di Roberto Tarasco. Andrea Cosentino sarà in scena con Not Here Not Now. Un incontro/scontro da teatranti con la body art e poi Première, con i danzatori del Balletto di Roma e la coreografia di Andrea Costanzo Martini, e ancora il progetto progetto Vestiti della vostra pelle.

La stagione si conclude, per quest'anno, giovedì 19 dicembre con The Body in Revolt. A glimpse in the creative work of Emio Greco, con Emio Greco e Pieter C. Scholte.



