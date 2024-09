Manifestazione direttori generali scuole Dsga davanti al Mim

Manifestazione dei Dsga, i direttori dei servizi generali e amministrativi, stamane davanti al ministero dell'Istruzione organizzata da Anquap e Cida "per un nuovo ordinamento professionale e adeguati riconoscimenti giuridici ed economici". Il presidente dell'Anp, l'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, ha espresso la propria solidarietà e vicinanza ai Direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole e all'Anquap che ha organizzato l'iniziativa.

"Le scuole si trovano a gestire gli ingenti fondi del PNRR e questo sarà possibile solo con una segreteria al completo e con tutti i Dsga al loro posto.

Le giuste rivendicazioni di cui l'Anquap si fa portavoce non devono rimanere inascoltate", osserva Giannelli.

L'Anp spiega di essere "accanto all'Anquap e a tutti coloro che vogliono una scuola efficace ed efficiente, in grado di gestire con successo le esigenze formative, sempre più elevate, tipiche di una società sempre più complessa".



