Caracalla incanta, tornano le visite serali

Tornano le visite serali alle Terme di Caracalla tanto attese dai visitatori romani e di tutto il mondo: dal 28 settembre al 31 ottobre si potrà visitare il sito in occasione di nove appuntamenti organizzati dalla Soprintendenza Speciale di Roma.

Due le novità di quest'anno: il ritorno dello Specchio d'acqua con i suoi giochi di luce creerà un ulteriore spettacolo, che si aggiunge a quello delle maestose vestigia delle Terme imperiali meglio conservate nella Capitale. Specchi d'acqua che rimanda al mito di Narciso. Dal 19 e il 20 ottobre andrà in scena un ciclo di incontri ideati e organizzati con Electa a cura di Maurizio Bettini e Massimo Fusillo. "Con le visite notturne e gli incontri sul mito di Narciso nel mondo antico e nella contemporaneità - spiega Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma - si inaugurerà l'autunno delle Terme di Caracalla, una stagione piena di appuntamenti e di iniziative. Lo Specchio d'acqua si dimostra una scelta vincente e un luogo perfetto per attività culturali e di spettacolo, capace di rendere sempre nuovo e diverso l'impianto termale degli imperatori Severi". Le visite saranno guidate e accompagnate per portare i visitatori nei luoghi che non sono visibili durante il giorno, come i sotterranei, la vera sala macchine che alimentava l'impianto di acqua calda e vapore per riscaldare gli ambienti, il mitreo più grande che sia stato trovato a Roma, lo Specchio d'acqua con un disegno luci non percepibile alla luce del sole. "Le Terme di Caracalla - secondo Mirella Serlorenzi, direttrice del monumento - offrono infinite possibilità di visita non solo per la loro monumentalità ma per la complessità ideologica con cui vennero concepite lungo l'imponente recito le sale dedicate a diverse attività culturali, le biblioteche e gli auditoria. Spazi privilegiati per promuove le attività politiche, le relazioni sociali, economiche e culturali. Con le visite serali quest'anno abbiamo inventato un percorso atipico dedicato ai luoghi che in altri periodi dell'anno sono chiusi.

Di grande suggestione sarà ammirare nella notte lo specchio d'acqua illuminato con emozionanti giochi di acqua e vapore. Ma i visitatori potranno godere di una visita speciale nei sotterranei condotta da archeologi specializzati che guideranno il pubblico nella atmosfera intima della sera lungo i sotterranei di servizio e nel grande Mitreo". Lo Specchio d'acqua tornerà ad essere attivo anche durante il giorno. Un intervento contemporaneo che segna il ritorno dell'elemento fondamentale degli impianti termali della Roma imperiale, evocando la antica funzione delle Terme.



