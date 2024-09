Turismo: Gualtieri, 'stiamo chiudendo 2024 a 50 milioni arrivi'

"Stiamo chiudendo Il 2024 con 50 milioni di arrivi e 90mila addetti, 2000 in più dello scorso anno. Abbiamo un mismatch, perché passare a un turismo di qualità significa passare dal lavoretto in nero all'alta formazione di grande qualità con le retribuzioni e i contratti giusti". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione della firma del protocollo d'intesa per la formazione professionale tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Fondazione Bulgari.



