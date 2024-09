Spettacoli e visite alla Domus Aurea con Voci contemporanee

Torna dal 27 settembre al 13 ottobre 'Moisai - Voci contemporanee in Domus Aurea', terza edizione dell'evento promosso dal Parco archeologico del Colosseo che permette di visitare i luoghi della residenza imperiale di Nerone e di scoprire il suo amore per l'arte. L'iniziativa si articola in 9 visite guidate, ognuna dedicata a una delle Muse del mito, seguite da 9 tra spettacoli performances, nel segno del contemporaneo. In ciascuna serata, un artista libererà il canto di una Musa diversa, facendosi suo portavoce negli ambienti della Sala Ottagona. Si parte il 27 settembre con 'E d'ogni male mi guarisce un bel verso (Farei parlando innamorar la gente). Breve discorso su Dante, la poesia, il dolore e la vulnerabilità', di e con Fabio Stassi, accompagnato dal musicista Franco Piana. Il 28 settembre sarà la volta di 'Lettera a una ragazza del futuro', autrice e voce narrante Concita De Gregorio, voce e chitarra Erica Mou. Si prosegue il 29 settembre con 'Sconfinamenti. Dialogo tra danza e musica' di e con Nicola Galli e Rodrigo D'Erasmo. Il 4 ottobre vede in scena 'Elizabeth - Sorry for what?', ideato e diretto da Giulia Spattini, danzato e creato da Paolo Rosini e Giulia Spattini. Il 5 ottobre appuntamento con 'Lavinia fuggita' di Teatro di Dioniso con Michela Cescon, Tullio Visioli, Livia Cangialosi.

Domenica 6 ottobre andrà in scena 'Polifemo innamorato' di e con Giovanni Calcagno, musiche eseguite dal vivo da Puccio Castrogiovanni e danza di Marco Di Dato e Vanessa Lisi. Venerdì 11 ottobre 'Drone Tragico - un volo sull'Orestea' è lo spettacolo di Teatrino Giullare, creato, interpretato e diretto da Giulia Dall'Ongaro ed Enrico Deotti. Il 12 ottobre Laura Morante sarà la voce recitante di 'Notte di sfolgorante tenebra' con Davide Alogna al violino e Luca Provenzani al violoncello.

La manifestazione si conclude il 13 ottobre con 'Peppe Servillo legge Marcovaldo', le fantasiose storie di uno dei personaggi più celebri della letteratura italiana per rendere omaggio a Italo Calvino, con Peppe Servillo voce recitante e Cristiano Califano alla chitarra. Ogni visita inizia alle 17.30 e, presso la Sala Ottagona, si conclude con lo spettacolo, previsto alle 18.30.



