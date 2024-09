Ha provato a rubare un orologio a una coppia di turisti seduta ai tavoli esterni di un ristorante, ma i clienti si sono fatti giustizia da soli picchiandolo e immobilizzandolo a terra. E' accaduto in via dei Maroniti, a pochi metri da via del Tritone, al centro di Roma. Sul posto i poliziotti delle volanti. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso per dinamica. E' ora piantonato in ospedale.



