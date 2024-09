Allo stadio Olimpico, durante Roma-Athletic Bilbao di Europa League, proseguono le manifestazioni d'amore per Daniele De Rossi, esonerato dai Friedkin. "Chi ama come noi non tradisce e non mente. Il destino del romanismo ti riporterà ancora dalla tua gente, a presto Daniè", è lo striscione comparso in Curva Sud dopo la mezz'ora di gioco. Per i primi 15 minuti, invece, gli ultras avevano scioperato contestando ancora la proprietà.



