Premio Colalucci, domani la consegna ad Abodi, Rigivan e altri

Tutto è pronto per la decima edizione del Premio Colalucci, che anche quest'anno si terrà al Circolo Antico Tiro a Volo, domani alle 20.30. Tanti i premiati, in un evento con il quale si vuole ricordare Guuseppe Colalucci, lo storico fondatore del 'Tifone'. I premiati anche quest'anno saranno all'altezza di quelli delle passate edizioni.

Lo scorso anno i riconoscimenti sono andati al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, all'ex premier Giuseppe Conte, Alberto Barachini, Antonello Venditti, Alessandro Roja, il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, lo chef Antonello Colonna, il calciatore Luca Mazzitelli e l'oro olimpico della marcia di Tokyo Antonella Palmisano.

Alla serata dedicata al premio intervengono dirigenti, ex calciatori, personaggi del mondo dello spettacolo e giornalisti che danno vita nel corso della serata conviviale a un talk show sulla figura dell'avvocato Colalucci.

Quest'anno i premiati sono: il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, il cantante Amedeo Minghi, i giornalisti Federica Angeli, Bruno Bartolozzi, Roberto D'Agostino, Davide Desario, Massimo Giannini, Gianni Perrelli. E ancora L'allenatore Rudi Garcia, l'ex presidente della Roma, oggi sindaca di Visso Rosella Sensi, gli atleti olimpici e paralimpici Andy Diaz Hernandez e Rigivan Ganeshamoorthy, gli attori Andrea Perroni e Stefano Fresi. E infine gli ex calciatori Tony Di Carlo, Abel Balbo e Gigi Martini e la direttrice dell'Inpgi Mimma Iorio.



