La banda musicale della gendarmeria Vaticana a Castel Gandolfo

Concerto dell'Ensemble di ottoni e percussioni della banda musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana, diretto dal maestro Stefano Iannilli con la partecipazione, in qualità di solista, del soprano Anna Kazlova, nel Palazzo Papale di Castel Gandolfo, domenica 29 settembre alle 17. È la novità della stagione 2024 di Musica ai Musei. Un evento speciale che varcherà il confine consueto rappresentato dalle mura vaticane, all'interno della Capitale, per approdare in un altro Museo, quello del Palazzo Papale, di proprietà della Santa Sede e ubicato nel Comune di Castel Gandolfo.

Musica ai Musei, rassegna di concerti giunta alla settima edizione, è promossa e sostenuta dal Governatorato dello Stato Città del Vaticano in collaborazione con il Cidim - Comitato Nazionale Italiano Musica.

"Un luogo semplicemente meraviglioso: abbiamo aperto le porte del Palazzo Papale qualche anno fa al grande pubblico offrendo la possibilità di visitarne Museo e Giardino e di poter ammirare rassegne e opere di grande prestigio. Domenica pomeriggio, oltre alla bellezza e alla peculiarità di questi luoghi, offriremo quella della musica interpretata dalla banda musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana, cogliendo a pieno lo spirito di un'iniziativa che sposa abilmente l'arte con le note e gli spartiti più famosi" dice la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta.

"Diretti dalla bravura del maestro Stefano Iannilli e coordinati dal vice commissario, Mauro Colaiacomo, l'Ensemble di ottoni e percussioni della banda musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana, propone un programma decisamente colorato, una sorta di viaggio nel tempo e tra generi musicali differenti.

Dal Canto di Mameli a Ennio Morricone, passando per il Porgy and Bess di George Gershwin e i brani ugualmente celebri di John Williams, con il tributo speciale a Domenico Modugno. Concluderà la magia di questa esibizione l'Inno Pontificio" afferma il vicepresidente del Cidim e presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) Francescantonio Pollice, direttore artistico della rassegna.

All'evento saranno presenti cariche istituzionali dello Stato della Città del Vaticano e della Santa Sede. L'ultimo appuntamento della rassegna che sta ottenendo, come ogni anno, grande successo, grazie alla consolidata formula che permette di ammirare i Musei Vaticani e assistere, durante la visita, anche a un concerto di musica classica, è previsto il 25 ottobre.





