Giubileo: Piazza Risorgimento, 'pronta entro metà dicembre'

Proseguono i lavori su Piazza Risorgimento, in linea con i tempi stabiliti dal cronoprogramma.

E' quanto si legge in una nota della società Giubileo 2025: entro la metà di dicembre, spiegano, i lavori saranno finiti.

È stata ultimata la fresatura della viabilità carrabile lato Porta Angelica, iniziata questa settimana, è spiegato. In corrispondenza degli imbocchi alla piazza da via Cola di Rienzo, Via Crescenzio e via Porcari è in corso l'allargamento dei marciapiedi. Sulla piazza si procede con la preparazione dell'alloggiamento per la piantumazione delle nuove alberature e con attività propedeutiche alla posa della pavimentazione in calcestre che sostituirà l'asfalto nelle aree pedonalizzate.

La disponibilità delle forniture (servizi igienici, arredi urbani, nuove fioriere, corpi illuminanti innovativi e nuovi impianti semaforici) è confermata per la fine del mese di ottobre mentre da novembre avverrà il cambio definitivo della viabilità, con l'attraversamento pedonale da via Ottaviano. Già nel corso di novembre si potrà rendere fruibile la prima parte della piazza riqualificata, lato Porta Angelica, con il primo blocco dei servizi igienici.

Su via Ottaviano la prossima settimana sarà aperto il primo tratto con il nuovo assetto, tra via Giulio Cesare e via degli Scipioni.



