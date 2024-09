Europa League: Juric 'Emozione esordio? Penso solo alle partite'

"Emozionato? In questo periodo sono molto concentrato sulla squadra, penso solo alle partite. C'è tanto da lavorare in questi 10 giorni, bisogna lavorare su molti concetti quindi penso solo alla squadra e alle partite. Poi con il tempo si vedrà". Così Ivan Juric, tecnico della Roma, a Sky Sport, nel pre partita della gara con l'Athletic parlando del suo esordio in campo internazionale da allenatore. "C'è tanto da lavorare, siamo tutti lì per capire e migliorare quello che c'è da sistemare, in questo periodo si deve fare solo quello", ha aggiunto. Poi parlando di Dybala, titolare questa sera, ha spiegato: "Ha fatto una grande partita con l'Udinese, speriamo anche oggi. Questi giorni ha recuperato bene".



