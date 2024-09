Aggredisce un anziano e gli ruba il Rolex a Roma, denunciato

Ha aggredito un 85enne nell'androne di un palazzo di Trastevere, al centro di Roma, rubandogli un rolex del valore di 15mila euro. E' accaduto nei giorni scorsi in via San Francesco a Ripa. Ma l'uomo, un 60enne, è stato individuato e denunciato dalla polizia per rapina. Gli investigatori del commissariato Trastevere sono risaliti a lui dalle registrazioni delle telecamere e testimonianze. L'anziano, accompagnato in ospedale, è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Recuperato l'orologio.



