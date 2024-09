Accoltella il padre a Latina, il gip convalida l'arresto

Interrogatorio di convalida per la trentottenne che domenica mattina ha accoltellato il padre in un'abitazione di viale Kennedy, non lontano dal centro di Latina. Davanti al gip del tribunale pontino la donna, attualmente ricoverata nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Santa Maria Goretti e accusata di tentato omicidio, ha lasciato intendere di non ricordare nulla, spiegando di essersi svegliata e di avere trovato il padre ferito e sanguinante, negando di essere lei la responsabile. Il giudice ha convalidato l'arresto, confermando la custodia cautelare nel reparto psichiatrico del nosocomio pontino, dove è attualmente piantonata.



