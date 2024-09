A Romana Maggiora Vergano il premio Pasinetti

A Romana Maggiora Vergano, per Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, migliore attrice 2024 tra le protagoniste dei film presentati alla Mostra Internazionale di Venezia 81, viene consegnato questa sera il Premio Francesco Pasinetti dei Giornalisti Cinematografici.

L'appuntamento è al Cinema Troisi, alle 22, dopo la proiezione del film, in occasione della prima e dell'incontro con la regista e i protagonisti de Il tempo che ci vuole - con Romana Maggiora Vergano e Fabrizio Gifuni nel ruolo del grande Luigi Comencini - che il film racconta tra vita e cinema.

Dopo il Nastro d'Argento ricevuto pochi mesi fa per il film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, per Romana Maggiora Vergano ancora un riconoscimento dalla stampa del cinema che lo ha deciso "per la sua interpretazione difficile ma emozionante e ricca di sfumature, conferma di un talento già maturo".

Ispirato alla storia autobiografica di Francesca Comencini Il tempo che ci vuole è un atto d'amore per il cinema e insieme un autentico 'passo a due' che mette a fuoco il rapporto complesso tra un padre e una figlia. Un tema personale che la regia della Comencini e, insieme, proprio la verità con la quale Romana Maggiora e Fabrizio Gifuni mettono in scena un confronto adulto tra cinema e vita, si trasforma in un tema universale, dimostrando come la fotografia di un'infanzia perfetta possa nel tempo appannarsi e perdersi nel rischio di sbagliare.

La consegna dei Pasinetti, storici riconoscimenti assegnati e annunciati ogni anno a Venezia dai Giornalisti SNGCI, proseguirà lunedì prossimo, 30 settembre in occasione dell'anteprima del film al Cinema Adriano, al cast dei protagonisti di Familia di Francesco Costabile: Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva e Marco Cicalese, quindi, sempre in ottobre, con il Premio al film IDDU - L'ultimo padrino di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.



