Rocca, 'rimpasto? Chiedere a partiti, nodo va sciolto'

"Va chiarito che la giunta regionale, inclusi gli assessori espressione di Forza Italia, sta lavorando. La scorsa settimana, ad esempio, pur in assenza di questi assessori c'erano le loro delibere. L'attività amministrativa non si è mai fermata. Certo, c'è un tema politico nel Consiglio regionale ma so che nelle prossime ore è previsto un incontro per definire le reciproche posizioni. Dopodiché il nodo si deve sciogliere. Non si può continuare all'infinito. E sono io il primo ad esser chiaro su questo. Rimpasto? Bella domanda, chiedete ai partiti". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di un convegno al Teatro Brancaccio, in merito allo stallo con Forza Italia.

"Non c'è bisogno di fare appelli perché sono già sensibilizzati - ha risposto Rocca -. Ma c'è responsabilità e sono tutti consapevoli che ad ottobre vanno approvati documenti molto importanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA