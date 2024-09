Rifiuti: Vvf, 'nessun riscontro su dolo per roghi Malagrotta'

"A Malagrotta ci sono stati due incendi: uno a giugno 2022 nel Tmb2 e l'altro il 24 dicembre 2023, nel Tmb1. Dalle indagini svolte al nostro interno ancora non abbiamo avuto alcun riscontro di effettiva presenza di dolo". A dirlo il comandante dei vigili del fuoco di Roma Adriano De Acutis in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

Il comandante ha spiegato che "in entrambi i casi l'evento incendio è partito dal luogo in cui viene conferito il materiale di tutti i tipi e poi si è propagato. Era materiale probabilmente appena uscito dall'automezzo".



