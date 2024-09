Premio Alvaro-Biagiaretti a Giartosio, cerimonia il 28 settembre

Tommaso Giartosio, vincitore del Premio letterario Alvaro-Bigiaretti 2024 con Tutto quello che non abbiamo visto (Einaudi), e Francesco Pecoraro, che ha ricevuto la Menzione Speciale della Giuria Scientifica per il suo romanzo Solo vera è l'estate (Ponte alle Grazie), saranno premiati il 28 settembre a Vallerano, in provincia di Viterbo.

La cerimonia di premiazione della decima edizione, alle 11, sarà preceduta il 27 settembre dall'evento 'Francesco Montanari legge Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti, storie di viaggi e di ritorni' alle 18.00 in Piazza dell'Oratorio. L'attore sarà in dialogo con Raffaello Fusaro, regista, sceneggiatore e performer letterario.

Il tema del viaggio, filo conduttore della riflessione letteraria di questa edizione, sarà al centro dell'incontro che propone un percorso suggestivo attraverso le opere e le esperienze dei due grandi autori della letteratura italiana del Novecento: Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti che, con le loro parole, hanno saputo raccontare l'inquietudine e il desiderio di scoperta.

Montanari, attore e regista conosciuto per le sue interpretazioni al cinema, in televisione e teatro tra cui il Libanese nella celebre serie Romanzo Criminale e insieme a Matteo Rovere della nuova produzione Netflix Maschi Veri, leggerà una selezione di brani sul tema del viaggio e dialogherà poi con Fusaro.

Nato per valorizzare la memoria e l'eredità dei due scrittori e presieduto da Giorgio Nisini, il Premio Alvaro-Bigiaretti 2024 premia Tommaso Giartosio e il suo Tutto quello che non abbiamo perché è "un'opera che offre una riflessione potente e toccante sulla natura umana, sulla memoria e sull'assenza" e Pecoraro con la Menzione Speciale della Giuria Scientifica per Solo vera è l'estate, "un'opera che esplora con profondità e precisione i complessi intrecci tra memoria e identità". L'iniziativa è a ingresso libero.



