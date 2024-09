Il giornalismo fa tappa alla biblioteca Vallicelliana di Roma

Fa tappa al Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana il viaggio dei giornalisti dell'Ordine del Lazio nelle biblioteche storiche romane. Appuntamento il primo ottobre 2024, dalle 9.30 alle 13.30, per un corso intitolato 'Giornalismo Culturale - Alla scoperta del Salone Borromini alla Vallicelliana: il restauro della Libraria di San Filippo Neri' (4 crediti professionali).

Nel corso della mattinata sarà possibile visitare il Salone, un ambiente a pianta rettangolare, con copertura lignea a cassettoni rivestita in stucco color travertino e pavimentazione in cotto bicromo. Fu proprio Francesco Borromini ad inaugurare nel 1644 questa luminosissima sala (ci sono 16 finestre). Il nucleo centrale - concettualmente e fisicamente - della Biblioteca Vallicelliana è la Libraria di San Filippo Neri, antica scansia lignea commissionata nel 1662 da Cesare Mazzei nella quale sono conservati, ancora oggi, i volumi appartenuti al santo e da lui lasciati alla biblioteca con il testamento del 1595. Si tratta di 372 opere, tutte contraddistinte dalla lettera "S". Incunaboli e manoscritti dello stesso fondo sono attualmente conservati nell'apposito deposito dei codici e rari vallicelliani.

Proprio di questo mobile si parlerà nell'incontro, a cui parteciperanno - tra gli altri - anche Livia Marcelli, direttrice della biblioteca, Francesca Fioret, funzionaria bibliotecaria responsabile del restauro, e la restauratrice Chiara Faia, che si è occupata del restauro conservativo della Libraria.

Saranno presenti Paola Passarelli, direttrice generale Biblioteche e diritto d'autore del Mic, e Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio. Interverranno anche alcuni giornalisti di diverse testate italiane.



