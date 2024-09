Giornata del Contemporaneo, da 20 anni l'arte è per tutti

"La Giornata del Contemporaneo è una grande festa che coinvolge 22 musei e oltre mille realtà italiane, dalle gallerie agli spazi creativi, per promuovere l'arte contemporanea in tutti i suoi linguaggi". È il commento di Lorenzo Balbi, presidente Amaci - Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani - alla presentazione della Giornata del Contemporaneo, evento giunto alla sua 20/a edizione e che si celebra il 12 ottobre. Per un giorno musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, associazioni culturali, studi e spazi d'artista in Italia e all'estero aprono le proprie porte per promuovere l'arte dei nostri giorni. La manifestazione è promossa dall'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, con il sostegno del ministero della Cultura - Direzione Generale Creatività Contemporanea e la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tema di quest'anno è l'accessibilità, intesa come abbattimento delle barriere culturali, intellettive, sensoriali e architettoniche, per garantire il pieno accesso alla cultura contemporanea, in risposta alla necessità di ripensare il sistema dell'arte tramite una maggiore consapevolezza.

L'immagine guida di questa edizione è l'opera 'Donna in gabbia' di Tomaso Binga, pseudonimo di Bianca Pucciarelli Menna, che così commenta: "È un'immagine emblematica e semplice: il volto di una donna in una gabbia e una generosa mano che le porge un seme. È un'opera evocativa che parla della riconquista della libertà e dell'autonomia della donna, e che auspica un mondo di uguaglianza". L'opera è tratta da una performance del 1974 in cui l'artista, femminista e attivista per i diritti delle donne, fa riflettere sulla condizione di subalternità costrittiva della donna, ma, più in generale, sulle disuguaglianze che si fondano sul privilegio e sulle forme di controllo, spesso presentate come cura e protezione. Grazie alla collaborazione della rete diplomatica della Farnesina la Giornata del Contemporaneo si estende anche all'estero per una settimana - dal 6 al 12 ottobre - con la Giornata del Contemporaneo -Italian Contemporary Art per promuovere l'arte contemporanea italiana.



