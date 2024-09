E. League: Tecnico Athletic Bilbao 'Roma da Champions,sarà dura'

"La Roma è una grande squadra che negli ultimi anni è arrivata fino in fondo alle competizioni europee per vincerle, è una squadra costruita per giocare la Champions League quindi ci sono molte ragioni per essere attenti e cauti. Domani giocheremo contro una squadra di grandi calciatori". Così Ernesto Valverde, tecnico dell'Athletic Bilbao, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida d'Europa League contro i giallorossi.

Della Roma, Valverde è stato avversario anche in Champions League nel 2018, quando il Barcellona che allora allenava perse 3-0 all'Olimpico, mancando l'accesso alle semifinali della Champions. "La memoria è sempre selettiva, io purtroppo ho perso tante partite su tanti campi e alcune non le ricordo", ha detto a riguardo. Mentre su che gara sarà domani ha detto che "sarà una partita combattuta in cui saranno importanti i duelli individuali, non so se sarà una partita aperta o chiusa ma in caso sarà una partita in cui vorremo ottenere un buon risultato, ovvero una vittoria". "Giochiamo una competizione che dobbiamo ancora scoprire con un nuovo format - conclude - e giochiamo una partita attraente che marca il ritorno dell'Athletic in Europa".





