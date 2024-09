Da domani lavori sulla Colombo, nuovo varco per l'accesso al Gra

Inizieranno domani, 26 settembre, i lavori di realizzazione di un nuovo varco di collegamento tra la carreggiata centrale e la complanare in direzione Roma di via Cristoforo Colombo, all'altezza di Torrino Mezzocammino (km 13.6). La complanare, all'altezza di via Armando Brasini per una lunghezza di circa 250 metri è stata interdetta al transito a causa di una deformazione del manto stradale, dovuto alla conformazione del terreno sottostante. Lo rende noto il Campidoglio.

Per evitare ulteriori ripercussioni sulla viabilità, dal 26 settembre inizieranno i lavori di apertura di un nuovo varco per consentire, a chi proviene da Ostia, un migliore accesso allo svincolo del Gra. Questa operazione, completa anche della necessaria segnaletica, avrà durata di una settimana, a seguito dei quali sarà consentito di immettersi dalla corsia centrale sulla complanare all'altezza dello svincolo Mezzocammino/Spinaceto.

"La situazione era attenzionata da tempo - commenta l'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini - Il Dipartimento nel corso dell'ultimo anno ha infatti effettuato le ispezioni del terreno per definire con precisione la situazione.

Una parte dello studio è stata svolta sul campo, per le opportune rilevazioni, a cui sono seguiti studi di laboratorio.

Anche a causa delle intense piogge venute dopo un periodo siccitoso, il terreno sottostante ha provocato una ulteriore deformazione dell'asfalto e per potere ripristinare la strada è necessario intervenire proprio in profondità. Si tratta di un intervento complesso, che deve essere effettuato per la piena funzionalità della grande arteria. Tra l'altro, Anas sta per concludere i lavori sulle carreggiate centrali e al termine il Dip Ll.Pp. avvierà il rifacimento delle complanari per mettere in sicurezza tutta la strada. Per evitare ulteriori disagi - conclude Segnalini insieme alla Polizia locale abbiamo deciso di aprire un nuovo varco per consentire l'accesso all'uscita del Gra".



